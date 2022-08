Nem lesz ott a kölni gamescom expón a Sony

A korábbi találgatások után most már teljesen biztosra vehetjük, hogy nem vesz részt a kölni gamescom expón a Sony brigádja, így az év egyik legnagyobb videojátékos expója PlayStation-bejelentések nélkül telhet majd el.

Így most már biztos, hogy a nagyobb csapatok közül sem a Nintendo, sem az Activision Blizzard, sem a Sony nem képviselteti magát azon a Gamescom: Opening Night Live névre keresztelt eseményen, aholEz azért is különös, mert a Sony nem tartott idén E3-pótló eseményt sem, így sokan azt hitték, hogy legalább Kölnben számíthatunk rájuk, de a hírek szerint be kell majd érnünk olyan kiadókkal, mint a Bandai Namco, a THQ Nordic vagy a Koch Media.A Gamescom idén augusztus 23 - 28 között kerül megrendezésre Kölnben.