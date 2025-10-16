Megjött C. Viper, a Street Fighter 6 high-tech bunyósa

2025. október 16.
A Capcom elhozta a Street Fighter 6 legújabb karakterét, csatlakozhat a küzdelmekhez a visszatérő C Viper, aki önálló DLC-karakterként és a Year 3 Character Pass részeként is elérhető számos fegyverrel és harci képességgel.
 

C. Viper kesztyűjében és csizmájában található high-tech eszközökkel növeli támadási erejét és mozgékonyságát, ami őt egy komplex harcossá teszi. Cselekkel, megfoghatatlan vertikális mozgásokkal és rengeteg rejtett kombóval számolhatunk vele, így még akkor is, ha elfogynak az erőforrásaink, soha nem fogynak ki a lehetőségek.

Az új karakter először a Street Fighter IV-ben tűnt fel először, most pedig izgalmas utakra indulhatunk vele mindhárom játékmódban: a Fighting Groundban, a World Tourban és a Battle Hubban. Mint említettük, C. Viper a Street Fighter 6 Year 3 Character Pass-szal, a Year 3 Ultimate Ultimate Pass-szal, vagy külön Fighter Coins-szal szerezhető be.

A karakterrel egyidőben frissítések is jöttek a játékhoz, többek között Zangief mecha-inspirálta ruhája, ingyenes tartalmak a Banshee's Last Cry kollaborációhoz, Li-Fen V-Rival szimulátora.

