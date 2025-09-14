Hell is Us teszt

Politikailag döcögős, kényes témákat feldolgozni bármiféle médium segítségével nehéz dolog, főleg kulturáltan és érzékkel. Nagyon könnyű átlépni a jóízlés határát, és csak a sokkhatás miatt sokkolni a nézőt (edgelord stílus), fittyet hányva egy téma érzékeny mivoltára.

Filmes címeket nem szeretnék említeni, mindenki keresgéljen a saját felelősségére, videojátékosokat viszont annál inkább... mert kettős mérce. Már olyan korán, mint 1982-ben is rátehette a mancsát a kreatív játékos a Custer's Revenge-re, de ott van a modernebb Hatred, az Agony és a Succubbus is, melyekről szerintem mindannyian hallottunk, annak ellenére, hogy egy percet sem játszottunk vele, pontosan az általuk feszegetett témák miatt. Minimális kreativitással is könnyedén rábukkanhatunk "érdekes" és megkérdőjelezhető tartalommal megáldott játékokra, nézzük bármely platformot is. Ugyan a média nemrégiben megpróbált fellépni az ilyen kétes tartalmú alkotások ellen, de nem túl sok sikerrel, hisz az ember perverz. Vagy csak én vagyok az, lőjetek le.Mai tesztünk alanya is egy eléggé szívszorító, időtlen és sajnálatos módon nagyon is jelenkori témát dolgoz fel. Polgárháború, vallási megkülönböztetés, öncélú erőszak, mindez, és megkapjuk a Hell is Us című játékot. Ez a Rogue Factor egyesületnek a legelső olyan projektje, mely nem a Games Workshop egyik IP-jét dolgozza fel, és úgy fest, a csapat akkor is tud szuperálni, ha kiszabadul a Warhammer világ kötelékeiből. Hell is Us egy apokaliptikus országba, Hadea-ba viszi el a játékost, ahol kettő vallási felekezet brutális polgárháborújának végeredményét tapasztalhatja meg, miközben megmagyarázhatatlan, megölhetetlennek tűnő lények járják a természetet, a barlangokat és akár az utcákat is. Főhősünk, Rémi, a szüleit felkutatni tért vissza erre a helyre, azonban szinte azonnal

Még a legelfeledettebb kép (melyek egyébként mind jól néznek ki) is tartalmazhat kódokat, nyomokat.

Azt hittem, hogy Souls alkotással lesz dolgom, a UI erre engedett következtetni, de hamar kiderült, hogy szó sincs erről, és ennek bizonyos szempontból örültem, azonban némileg el is keseredtem. Ugyanis fejtörőkkel találkoztam, nem is kevéssel, ami azt jelenti, hogy bizony gondolkozni kell majd. És ez miért probléma? Mert nekem az nem megy. Lesz akció is, persze, sok harci jelenet is vár a játékosra, de, hogy aztán minden egyes új leletet legközelebbi zárt ajtóhoz odaillesszük, hátha attól kinyílik.Igen, itt bizony sok esetben a retró point-and-click játékmechanika fog ránk köszönni, vagyis a kulcspróbálgatás. Ez egy ambiciózus terv a mai világban, amikor olyan gyorsan megy minden, hogy ember legyen a talpán, akinek van türelme egy videojáték esetében úgy eltölteni órákat, hogy semmit sem halad a kalanddal. Ám a készítők ráadásul kicsit. Ezzel nem is lenne olyan nagy baj, ha nem lennének a játékterek gyakorta összezavaróan egyszínűek, sötétek, és labirintusos struktúrával ellátva.A játék elején azért még relatíve átlátható területeket kapunk, de mikor kikerülünk a legelső városi részre, ami egy olyan vadvilággal van körbe véve, melyet darabokra vág egy folyórendszer, akkor hamar fejetlen csirkét fogunk játszani, ide-oda rohangálva, miközben próbáljuk kitalálni, hogy na most merre tovább. Ugyanis olyan sincs, hogy küldetés lista.

A harc akkor igazán bajos, ha sokan jönnek ellenünk egyszerre (megdöbbentő, tudom).

A játék ellát minket némi kezdeti információval, majd elengedi a kezünket, mondván, kalandozzunk.. Persze van egy kézi számítógépünk, melyen nyilván van tartva az adott főküldetés és az ahhoz tartozó releváns NPC-k és információk, illetve a különféle kincskeresésekhez tartozó nyomok, melyeket elolvasva azért össze fogjuk tudni rakni, hogy nagyjából mi a feladatunk, de sajnos még ez a nagyjából sem elég bizonyos esetben.Egyedül az iránytűnkkel fogunk tudni tájékozódni, de az is csupán akkor haszno, ha véletlenül egy beszélgetőpartner egy égtáj irányába küld el minket. Úgyhogy kénytelenek leszünk dokumentumokat gyűjtögetni, ráadául el is olvasni azokat, és, ha nem járjuk be az utolsó szegletéig a játékterületeket, akkor simán eltéveszthetünk egy eldugott járatot, fontos papírost, és nagyon hamar egy végigjátszást kell majd az internetről lehúznunk, mert annyira bele fogunk zavarodni a fejleményekbe.És ez bizonyos szempontból igencsak szomorú. Ez a játék igazán nagyot szólt volna a 90-es évek elején, a kalandjátékok aranykorában, de a 2000-es években is lett volna visszhangja, amikor olyan alkotások vésték bele magukat örökre az emlékezetünkbe, mint a Syberia és a The Longest Journey (bár eme utóbbi 1999-ben jelent meg), melyek ugyancsak a karakter interakciókra és a jegyzetek gyűjtögetésére hagyták a narratíva kibontását, és rengeteg úgynevezett inventory-object-puzzle fejtörőkkel dolgoztak.

Találkozni fogunk szép helyekkel is, ahol nem dominál a sötétség. Annyira.

Azonban, mint fent említettem, manapság az embereknek nincs türelmük az ilyen alkotásokhoz, és őszinte leszek, nekem is. Tovább rontja az esélyeinket az a tény, hogy a játék előszeretettel borít ránk gyors egymásutánban fejtörőket, melyekre a megoldás sokszor nem is az adott pályán, hanem egy teljesen másik szektorban található meg.Így bizony fel kell írni magunknak mindegyik puzzle helyét és természetét, esetleg extra információkkal, különben nagyon hamar el fogunk feledkezni róluk, és ki tudja, lehet egy továbbjutáshoz elengedhetetlen tárgy lapult egy elfeledett fejtörő mögött. A legtöbb esetben, szerencsére, nem ez a helyzet, de előfordult már velem, hogy kulcsfontosságú kincset találtam egy mellékesnek tűnő fejtörő mögött megbújó ládában.Legyen szó bármilyen elrejtett szobáról, barlangi helyiségről, vagy dobozról, a továbbjutáshoz elengedhetetlen információn kívül kiegészítő dokumentumokkal, ereklyékkel, rúnakövekkel, relikviákkal, egyszer használatos segédeszközökkel és akár fegyverekkel is gazdagodhatunk.szerencsére, vagy sajnos, attól függ, mennyire szerettünk volna harciaskodni. Nincs túl sok fegyverfajta, és igazából, ha megtaláljuk a nekünk szimpatikusat, akkor mindegyik gyilok relatíve kiegyensúlyozott értékekkel bír, tehát teljesen preferenciafüggő, melyiket választjuk.

Ameddig az anomália manifesztált állapotban van, addig a Lymbic zombi gazda sebezhetetlen.

Egyszerre kettő eszköz között váltogathatunk gombnyomásra, ami harcnál azért fontos, mert nincs idő a kézi computert előhúzni, és a táska részlegben fegyvert váltani, lévén, hogy az idő nem áll meg ilyenkor, az ellenfelek pedig megesznek miközben nyomkodjuk szegény gépet. Azonban én egyáltalán nem foglalkoztam a fegyverváltással, mert megtaláltam számításaimat a gyors, duplafejszés felállással., illetve a szintlimitüket a kovácsnál lehet megnövelni kétszer.Apropó ellenfelek, ezekre a játék Lymbic entitásként hivatkozik, és igencsak titokzatosak, kezdve azzal, hogy a hétköznapi fegyverek nem hatnak rájuk. Speciális, limbikus közelharci eszközökkel kell ellenük fellépni, és ha elhagyjuk a zónát, majd visszatérünk, ismét meg fognak jelenni. Minden pályán található egy úgynevezett időanomália, melyek egy speciális tárggyal lehet csak bezárni. Ez után a limbikus lények nagyrésze nem fog újraszületni.A harcot kissé megnehezíti, hogy. Gyakorlatban ez annyit tesz, hogy bizonyos szörnyekhez színes anomáliák vannak hozzácsatolva, és azok is az életünkre fognak törni. Ezen szellemek a színüktől függően különböző varázstámadásokkal teszik az életünket nehezebbé. Ráadásul miután levertük az anomália életét, az visszamenekül a hozzá tartozó zombiba regenerálódni. Ilyenkor a legtöbb esetben egy kivégző mozdulattal lehet mind a lény és az anomália pályafutására is pontot tenni.

A legjobb puzzle-ek a Resident Evil-esek.

A baj akkor kezdődik, mikor több zombit száll meg egyszerre egy szellem, vagy több anomália költözik egy szörnybe. Az előbbi a kisebbik probléma, hisz a Lymbic lényeket nem túl bonyolult lecsapni, azonban az utóbbi kellemetlenebb, ugyanis a szellemek rángatózó, kiszámíthatatlan, területre ható támadásokkal dolgoznak. Mikor pedig egyszerre több jön nekünk, akkor sok sikert a kitéréshez. Még jó, hogyTovábbá úgy is lehet gyógyulni, ha találatokat ejtünk ellenfeleken anélkül, hogy sérülnénk közben. Ilyenkor egy fehér gyűrű jelenik meg körülöttünk, és ha időben lenyomjuk az "x" gombot, akkor visszanyerünk életerőt a bevitt támadások számától függően, így sokszor kötszerre sem volt szükségem az egészségi szintem fenntartásán.Ha védekezni akarunk, akkor használjuk a kitérést, ugyanis, és igazából egyszer sem volt igazán rá szükségem. A harc egyáltalán nem komplikált, bár alkalomadtán bosszantó tud lenni, azonban ettől függetlenül egy kezemen meg tudom számolni, hányszor haltam meg csetepatéban. Egyedül talán a főellenségeknél kellett kicsit trükköznöm, de végső soron még azok sem jelentettek túl nagy kihívást.

Az összes NPC-hez a legelső kérdés mindig a "Ki vagy". Nekünk persze sosem kell bemutatkoznunk.

Mint említettem,. Alapvetően a puzzle-ek egyszerűek voltak, ha kicsit is odafigyeltem az összeszedett információmorzsákra, és csak a kulcsok gyűjtögetése, majd ide-oda illesztegetése okoztak hajtépést. Azonban előfordult, hogy egy-egy puzzle megoldása nem volt teljesen egyértelmű. Például találtam egy területet, ahol különböző szimbólumokkal ellátott obeliszkek voltak felállítva. Királyság, összeszedtem a szimbólumokat, azoknak a "beillesztési" sorrendjét, viszont a bánatért sem találtam meg, hogy milyen ajtónál tudnám ezeket használni.Aztán egy véletlen idegrángásból kifolyólag (mert nálam ezek néha előfordulnak) rácsaptam az egyik ilyen obeliszkre, ami ettől felvilágított... aha, szóval adott sorrendben kell megütni ezeket. Csodálatos, ám sehol sem volt megemlítve, hogy van ilyen opcióra lehetőség. Két óra bénázásra és némi "szerencsére" volt szükségem, hogy ki tudjam találni egy olyan fejtörő megoldását, mely elengedhetetlen volt a sztori folytatásához. Ez pedig könnyedén meg tudja ölni egy játékos lelkesedését.Pedig a Hell in Us narratívája igencsak érdekfeszítő, hatásos, visszafogott, mégis őszinte és nem köntörfalaz. Sosem mutatja a háborús szörnyűségeket, csupán az utóhatásokat, a testeket, a túlélők beszámolóit, a katonák hozzáállását, és a szörnyeket, legyen szó az emberiekről, vagy a limbikusakról. Az állandó sötétség, félretéve, hogy a esszenciális járatokat galád módon elrejt néha, hatásos hangulati elemként funkcionál, tükrözve

Jóuram, maga a "Hogyan nézzek ki főgonosznak" iskolájában végzett?