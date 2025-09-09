Lost Soul Aside teszt

A videojátékok világában néha egészen elképesztő sztorik születnek. Nem arra gondolok, amikor a hős megmenti a világot egy űrinváziótól, vagy amikor egy sárkányba oltott démonistennel kell megküzdenünk a végső pályán, hanem a valódi, hús-vér fejlesztői történetekre. A Lost Soul Aside is ilyen: egy srác, Yang Bing leült a gépe elé, és a nulláról, egyedül elkezdte összerakni a játékát. Nem volt mögötte stúdió, nem támogatta kiadó, csak ő és az Unreal Engine.

A projekt első trailere 2016-ban tűnt fel a neten, és azonnal felkapta a közösség: "te jó ég, ezt egy ember csinálta?!" - szólt a csodálkozás. Aztán jött a Sony, bevonta a China Hero Project égisze alá, és hirtelen mindenki úgy érezte, hogy ebből akár a kínai akció-RPG forradalom is megszülethet. A hype aztán évről évre nőtt, miközben a játék bő 7 - 8 évig készült, és már-már legendává vált, hogy vajon valaha tényleg megjelenik-e. Na de persze minden álomnak van ébredés része is, és a Lost Soul Aside A játék története első ránézésre klasszikus JRPG-s kliséket sorakoztat fel. Van egy fiatal főhősünk, Kaser, akinek a múltja persze rejtélyekkel teli, és akire nagyobb terhek nehezednek, mint amit egy átlagos ember elbírna. Az egész világ kicsit olyan, mintha a

Oké, vegyünk akkor döglött halat

Ez nem véletlen: a fejlesztő bevallottan rajongott ezekért a címekért, és érezni is, hogy az inspirációk sokszor közvetlenül átcsorognak a játékba. A városok modern és középkori hangulat keverékében úsznak, a szörnyek ismerősen démoniak, a párbeszédek meg néha annyira teátrálisak, hogy Shakespeare is csettintene.De bármennyire is klisésen indul minden, a játék idővel. Ilyen például a főhős és a sárkányszerű kísérő, Arena kapcsolata. Nem pusztán egy sidekickről van szó, hanem egy valódi társ-rendszerről, ami gameplay szinten is sokat hozzátesz. Arena képes fegyverré alakulni, erőket biztosítani, és a harcok során folyamatosan velünk kommunikál - kicsit olyan, mintha a saját gondolataink másik fele is mindig jelen lenne.Ez jópofa megoldás, és valóban kiemeli az LSA-t a tucat JRPG-s mezőnyből. A legnagyobb húzóereje a Lost Soul Aside -nak kétségtelenül a harcrendszer. Már a trailerekben is úgy nézett ki, mint egy vérbeli Devil May Cry klón, ahol pörgünk-forgunk, falakon szaladgálunk, és közben szanaszét aprítjuk a démonokat. A valóságban ez tényleg nagyjából így van,

Nem tudom hogy mi készül itt, de érdekel

A kombók szabadon variálhatók, fegyvereket lehet váltogatni, Arena képességei extra színezetet adnak, de valahogy az egész túl sok akar lenni egyszerre. Néha azt érzi az ember, hogy a játék mindent beleszuszakolt, ami az elmúlt tíz év akció-RPG-ben működött, csak. És ami a legnagyobb baj: nincs súlya a harcoknak. Hiába csapkodunk óriási kardokkal, mintha egy toronyházat akarnánk kettévágni, a csapásoknak semmi ereje nincs.Az ellenfelek alig reagálnak, a fegyverek nem adnak vissza valódi fizikai érzetet, mintha a világban egyszerűen nem létezne a gravitáció. Ez baromi zavaró, mert hiába látványos a kombó, ha közben úgy érződik, mintha a levegőt aprítanánk miszlikre. Ez nem jelenti azt, hogy rossz lenne a harc - sőt, bizonyos bossfightok kifejezetten élvezetesek, látványosak és adrenalindúsak.De, amikor a rendszer összeérne, ott, mintha valaki az utolsó pillanatban átírta volna a szabályokat. És bizony ez az a pont, ahol érződik a fejlesztés rángatott múltja. Ne kerteljünk: ha valami, hát a grafika az, ami első pillantásra tényleg odacsap. Az Unreal Engine itt teljes pompájában villog, a karaktermodellek részletesek, a fények és az effektek pedig sokszor tényleg következő generációs érzést keltenek. Főleg, ha belegondolunk, hogy ezt az egészet valaki egyedül kezdte el - le a kalappal.

Na, rákocskák, hess, hess

De sajnos a csillogás mögött sokszor előbukkannak a repedések. Az animációk helyenként darabosak, az átvezetőkben gyakran fura "robotikus" mozgásokkal találkozunk, és a pályadizájn sem mindig hozza azt a szintet, amit a karakterek prezentálnak. Egy-egy üres tér, vagy félbehagyottnak tűnő terület nagyon illúzióromboló tud lenni. Teljesítmény terén sem makulátlan a cucc.PS5-ön játszható, de a framedropok néha olyan szinten jönnek elő, hogy kicsit kellemetlen. Nyilván egy God of War: Ragnarök után mindez sokkal jobban szembeötlő, de ha valaki el tud vonatkoztatni, akkor a Lost Soul Aside így is képes lenyűgözni vizuálisan. Kanyarodjunk még vissza egy kicsit a történetre. Nem vártam tőle világmegváltó sztorit, de azért titkon reméltem, hogy lesz benne egy kis extra csavar.És igazából lett is -. A narratíva össze-vissza csapong, mintha a fejlesztés során folyamatosan új ötleteket dobtak volna be, majd félig - meddig beleszőtték volna a történetbe. Van benne politikai szál, van benne árulás, személyes drámák, világvége fenyegetés, meg minden, amit csak ismerünk. De mivel mindegyik csak félig van kidolgozva, a végére az egész olyan hatást kelt, mint egy jó alapötlet, ami soha nem lett rendesen kifutva.

Hű de techno itt minden

És itt újra előjön a projekt háttere: amikor egy ember dolgozik valamin, akkor sokszor jobban érezni a személyes víziót, de amikor rákerül a Sony bélyegzője, akkor bizony jönnek a kompromisszumok. Ez érződik is: mintha a Lost Soul Aside két külön játék próbálna egyszerre lenni - egy indie fejlesztő szívprojektje és egy nagy AAA aspiráns. A zene szerencsére jól sikerült. Epikus, grandiózus dallamok, sokszor tényleg hollywoodi szintű aláfestéssel.A hanghatások is rendben vannak, a fegyverek csattannak, a varázslatok dörögnek, a bossok üvöltése pedig kellően félelmetes. A szinkron viszon, hát, az bizony hagy kívánnivalót maga után. Nem katasztrofális, de sokszor érződik, hogy a színészek nem igazán tudtak mit kezdeni a dialógusokkal, és kicsit túl- vagy aluljátszották a szerepeiket. Emiatt a drámai jelenetek gyakran inkább

Eeee, nem biztos hogy mennék arra