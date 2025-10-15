A Ghost of Yotei a PS legnagyobb eladását hozta össze Európában a Spider-Man 2 óta

A Ghost of Yotei első hétvégéjén elért eladási eredményei alapján a PlayStation játékok közül a legnagyobb első fél által kiadott játék lett Európában a Spider-Man 2 óta - derül ki a GSD European Chart adataiból.
 

A rangsort a The Game Business közölte és eszerint a Ghost of Yotei mind az eladási darabszám, mind a bevétel tekintetében a 2. helyen található, mindkét listán az EA Sports FC 26 mögött. A rangsort 24 országból állítják össze, köztük több európaival is és összeveti a fizikai és digitális eladásokat is.

A Ghost of Yotei számai nagyjából megegyeznek elődjének, a Ghost of Tsushimának az eladásaival, ugyanakkor a GSD szerint Európában Sony legjobb saját fejlesztésű játéka a Spider-Man 2 óta. Az a 2023-as megjelenésekor a PlayStation Studios történetének leggyorsabban eladott játéka volt, az első 24 órában világszerte több mint 2,5 millió példányban fogyott. Íme az európai eladási lista október 5-ig:

EA Sports FC 26 (-62%)
Ghost of Yotei (új)
Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 (új, csak fizikai eladások)
Digimon Story: Time Stranger (új)
Doom Eternal (+8610%)
Far Cry Primal (+3060%)
Hogwarts Legacy (+177%)
Red Dead Redemption 2 (+342%)
South Park: The Fractured But Whole (+13256%)
Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles (új)
