Pac-Man World 2 Re-Pac teszt

Órákat lehetne beszélni a Pac-man-ről, annak a történelméről és a videojátékok világára tett hatásáról. Jómagam a CD-Man nevű klónon nőttem fel, mely egy komplexebb, színesebb, ám jóval könnyebb változata a klasszikus Pac-man játékmenetnek. Azért gondolom így, mert azt gyerekkoromban többször is végigvittem (már amennyire végig lehetett, mert állandóan ismétlődött), azonban a klasszikus 1980-as alkotás esetében a harmadik-negyedik pályán általában elvéreztem.
Bár az is lehet, hogy egyszerűen kiöregedtem az ilyen szimpla, ámde rengeteg gyakorlást, türelmet és reflexet igénylő játékokból. Milyen szerencse, hogy mai tesztünk alanya, a Pac-Man World 2 Re-Pac leginkább 3D-s platformos kihívásokkal szolgál, ahol a szellemevés csupán kiegészítő lehetőség, és nem szerves része a kalandnak.
A Pac-Man World 2 Re-Pac a 2002-es Pac-Man World 2 szebb és tartalmasabb újrakiadása, ugyanis extra pályák várnak ránk, miután végeztünk az alapvetőkkel. Egy párhuzamos dimenzióban folytathatjuk a kihívást, ahol ugyanazokon a pályagyűjteményeken kell végigmennünk, mint a sima dimenzióban, melyek egyetlen szintbe és egy főellenséges összecsapásba lettek sűrítve. Ezek viszont jóval nehezebbek a megszokottaknál, így tökéletes adalékok az egyébként könnyed játékmenethez. Vagy egyenes út az idegbajhoz, embere válogatja.
Feladatunk, azon kívül, hogy eljussunk a szintek elejétől a végéig az, hogy összeszedjük az összes bennük található gyümölcsöt, érméket és bónusz életet. Persze a továbbjutáshoz egyikre sincs szükség, de a rengeteg gyűjtögetni való megnyitásához szükségünk lesz rájuk (jó, életre talán nem, de az nekem egyébként sincs).
Az előbbiekre úgy tehetünk szert, ha egy pályának az összes feladatát teljesítjük (pl.: szedjük fel mindegyik gyümölcsöt, üssük szét az összes ládát, teljesítsük az időmérő módot egy adott szint alatt stb.), az utóbbiakat pedig ládákból húzhatjuk elő (ha összegyűjtöttük a kinyitásukhoz szükséges gyümölcstípus összesét), illetve a Pac-faluban található gashapon masinákból három érméért lehet kitekerni egyet.
Főhősünk irányítása intuitív, és rendkívül könnyű navigálni őt ugrás és futás közben, ám az úszás már problémásabb, illetve a támadás sem éppen a legjobb módon lett kivitelezve. A "wasd" mozgatja Pac-man-t ide-oda-amoda, a Space-szel pedig ugrunk. Ilyenkor megjelenik egy energiagyűrű kedvenc sárga gömböcünk körül és belefolyik a testébe. Ha sikerül a megfelelő pillanatban újra rányomni a Space-re, akkor Pac-man egy szuper segg-ugrást hajt végre, magasabbra kerülve így mintha csak simán ugrott volna, és egy kábító lökéshullámot is szétküld mindenfelé.
Ha egyik opció sem működik, akkor marad a rendkívül egyszerű rúgás mozdulat. Itt nem kell gondolkozni, célozni vagy kalkulálni, csak megnyomni a jobb egérgombot futás vagy ugrás közben, és gyönyörködni a hatékonyságban. Továbbá van még egy lebegés képességünk is, mely segítségével egy kicsit meg lehet hosszabbítani az ugrásainkat, illetve végül, de nem utolsósorban ott a nekifutás-gurulás technika, ami emelkedők és ugratók átívelésére hasznos.
Ami ennél is nehezebb (mert nem lehet online segítséggel megoldani) az az összes pálya időmérő módjának arany szintű teljesítése (a teszt írásának pillanatában a Steam szerint játékosok 1,6%-ának sikerült ezt az öcsívmentet összeszedni). Mint a Crash Bandicoot-ban, itt is az adott pálya elején kell felvenni az ott lebegő órát, hogy időmérő módra váltson a megmérettetés. Gyümölcsök helyett ugyancsak órák várnak ilyenkor a játékosra, melyek a rájuk írt másodperccel fogják a végső időt csökkenteni. Az ilyen kihívások rengeteg gyakorlást, és előre tervezést igényelnek, amihez nekem hosszú távon nem volt türelmem.
A prezentáció hangulatos, színes, aranyos, nincs panaszra ok. A zene kellemes, ám a szinkron nem feltétlenül a legjobb, ráadásul a szöveg is eléggé klisés, de lássuk be, egy Pac-man játékban kétlem, hogy a narratívára fogják a készítők a hangsúlyt tenni. És ez így is van rendjén. A játékmenet szerencsére ellensúlyozza mindezt szórakoztató, kihívásokkal teli mivoltával, és csupán a végefelé kaptam néhányszor idegrohamot.
A Pac-Man World 2 Re-Pac egy kompetens felfrissítése a 2002-es alapnak, mely nem csak gyerekeknek, de felnőtteknek is rengeteg órányi szórakozást tud biztosítani. Sajnáltam, hogy a gyűjtögetés nem igazán esszenciális a játékmenetet illetően, de talán azért ragadott el ez az érzés, mert nemrég szenvedtem végig a Banjo-Kazooie-t a Switch-en Nintendo 64 kontroller nélkül, és még mindig rémálmaim vannak vele.
Pac-Man World 2 Re-Pac / Tesztplatform: PCjó lesz ez!
- Stílus: Platformer
- Megjelenés: 2025. szeptember 26.
- Ár: 10.500 Ft-tól
- Multiplayer: nincs
- Egyszerű, könnyen elsajátítható játékmenet
- 100%-ra teljesíteni a pályákat igazi kihívás
- Kiegészítő pályák, minijátékok és rengeteg gyűjteni való teszi tartalmasabbá a játékot
- A Pac szóviccek nem igazán viccesek
- A történet sablonos
- A játékmenet fárasztóvá válhat a végére