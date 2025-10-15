A Battlefield főnöke szerint csak azért létezik a Call of Duty, mert az EA-nél fa**ok voltak

A GQ magazinnak adott interjúban Vince Zampella a Battlefield 6 modern katonai lövöldözős játékok megmentésének lehetőségéről beszélt, valamint saját fejlesztői pályafutásáról is, hiszen korábban az eredeti Call of Duty csapat tagja volt.

Zampella nem kevesebbet állít, minthogy a Call of Duty egyetlen oka, hogy létezik, az, hogy az EA-nél fa**ok voltak. Ugyanis ők a Medal of Honor: Allied Assault fejlesztése után megalapították az Infinity Wardot és nem sokkal később az EA gyorsan úgy döntött, hogy a Medal of Honor fejlesztését házon belül végzi.Ekkor kötött az Infinity Ward szerződést az Activision Blizzarddal egy új játék létrehozására, amelynek kódneve MOH Killer volt és amely később Call of Duty címen jelent meg. Bár Zampella megjegyzése a Call of Duty létrehozásáról új, a CoD születéséről és aztartja, már évek óta pletykák keringenek.Most, több évtizeddel később Zampella egy új katonai lövöldözős játékkal tör a csúcsra, amely a Call of Duty sorozattal száll szembe, ami érdekes fordulat, tekintve, hogy Zampellát 2010-ben elbocsátották az Activisiontól szerződésszegés és engedetlenség miatt.