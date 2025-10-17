Az Amnesia: The Bunker és a Samorost 3 az Epic Games ingyen játéka

pc
2025. október 17.
21811
Botyi profilja, adatai
Botyi
Az Epic Games újabb ingyenes játékokkal jelentkezett, ezúttal két címet szerezhetünk meg október 16-tól, azaz tegnap óta és egy héten át díjmentesen igényelhetjük az Amnesia: The Bunkert és a Samorost 3-at PC-re.
 

A jól ismert Amnesia sorozat címe, a The Bunker nagy izgalmakat tartogat, miközben egy elhagyatott első világháborús bunkert fedezünk fel. Egy föld alatt rekedt francia katonát irányíthatunk, aki a sötétben leselkedő borzalmakkal küzdve próbál túlélni.

Ha valami könnyedebb játékra vágyunk, a Samorost 3 egy kézzel rajzolt, point-and-click kalandot kínál, amelyben egy kíváncsi űrtörpét vezethetünk végig színes világokon, miközben rejtvényeket oldunk meg.

A két játék begyűjtéséhez mindössze be kell lépnünk az Epic Games fiókunkkal és az adott játék oldalán rákattintanunk a Beszerzés gombra. Ezt október 23-ig tehetjük meg és az is kiderült, hogy a következő ingyen játék a Fear the Spotlight című horror lesz.
nincs még hozzászólás

 

kapcsolódó hírek, cikkek

Digimon Story: Time Stranger

Digimon Story: Time Stranger

A Gravity Circuit című platformert és az Albion Onlinehoz egy csomagot ad ingyen az Epic

A Gravity Circuit című platformert és az Albion Onlinehoz egy csomagot ad ingyen az Epic

Ingyen a miénk lehet az Epic Gamesről a Nightingale című varázslatos túlélő játék

Ingyen a miénk lehet az Epic Gamesről a Nightingale című varázslatos túlélő játék

legutóbbi hozzászólások
 

Mivel játszol PC-n?
689762 11

VS
Egér + bill
Kontroller
marco profilja