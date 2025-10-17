Az Amnesia: The Bunker és a Samorost 3 az Epic Games ingyen játéka

Az Epic Games újabb ingyenes játékokkal jelentkezett, ezúttal két címet szerezhetünk meg október 16-tól, azaz tegnap óta és egy héten át díjmentesen igényelhetjük az Amnesia: The Bunkert és a Samorost 3-at PC-re.

A jól ismert Amnesia sorozat címe, a The Bunker nagy izgalmakat tartogat, miközben egy elhagyatott első világháborús bunkert fedezünk fel. Egy föld alatt rekedt francia katonát irányíthatunk, aki a sötétben leselkedő borzalmakkal küzdve próbál túlélni.Ha valami könnyedebb játékra vágyunk, a Samorost 3 egy kézzel rajzolt, point-and-click kalandot kínál, amelyben egy kíváncsi űrtörpét vezethetünk végig színes világokon, miközben rejtvényeket oldunk meg.A két játék begyűjtéséhez mindössze be kell lépnünk az Epic Games fiókunkkal és az adott játék oldalántehetjük meg és az is kiderült, hogy a következő ingyen játék a Fear the Spotlight című horror lesz.