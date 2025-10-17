Az Amnesia: The Bunker és a Samorost 3 az Epic Games ingyen játéka

A jól ismert Amnesia sorozat címe, a The Bunker nagy izgalmakat tartogat, miközben egy elhagyatott első világháborús bunkert fedezünk fel. Egy föld alatt rekedt francia katonát irányíthatunk, aki a sötétben leselkedő borzalmakkal küzdve próbál túlélni.
Ha valami könnyedebb játékra vágyunk, a Samorost 3 egy kézzel rajzolt, point-and-click kalandot kínál, amelyben egy kíváncsi űrtörpét vezethetünk végig színes világokon, miközben rejtvényeket oldunk meg.
A két játék begyűjtéséhez mindössze be kell lépnünk az Epic Games fiókunkkal és az adott játék oldalán rákattintanunk a Beszerzés gombra. Ezt október 23-ig tehetjük meg és az is kiderült, hogy a következő ingyen játék a Fear the Spotlight című horror lesz.