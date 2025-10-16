A Silent Hill 2 és az Until Dawn remake-ek jönnek a PS Plusba

A játékok új hullámára október 21-én számíthatunk a Sony előfizetéses szolgáltatásában, az Extra szint hét új játékot kap a most bejelentettek nyolcból, melyek közül kiemelkedik a Silent Hill 2 remake. Az Until Dawn remakejét sokan az utóbbi idő egyik legfeleslegesebb felújításának tartják, most azonban ezt is kipróbálhatjuk.
A felhozatalban szerepel a Yakuza: Like a Dragon és a döntéseken alapuló élményt nyújtó As Dusk Falls, ahol egy rablás összefonja idegenek sorsát. A V Rising egy egyedülálló vámpír túlélő akció-RPG, a Poppy Playtime: Chapter 1 egy horror-puzzle élményt ígér egy üresnek tűnő játékgyárban.
A Wizard with a Gun egy online sandbox 1-4 játékos számára, a Premium szinthez pedig csatlakozott a Tekken 3.
The PlayStation Plus Game Catalog lineup for October includes:— PlayStation (@PlayStation) October 15, 2025
