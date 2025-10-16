Amerikai szenátorok szerint nemzetbiztonsági kockázat az EA szaúdi felvásárlása

2025. október 16.
Az Electronic Arts 55 milliárd dolláros (18 billió 275 millárd forint) konzorciumi felvásárlása nem kis felfordulást okozott: nem csak az alkalmazottak tartanak a hosszú távú kimeneteltől, de az amerikai kormány egyes tagjai is bizonytalanok az ügyben.
 

A felvásárlók között van Szaúd-Arábia állami befektetési alapja és Jared Kushner (Trump veje) befektetési cége, az Affinity Partners. Most Richard Blumenthal és Elizabeth Warren szenátorok Scott Bessent amerikai pénzügyminiszternek írt levelükben mély aggodalmukat fejezték ki a külföldi befolyás és a nemzetbiztonsági kockázatok miatt, amelyek a felvásárlásból származhatnak.

Állításuk szerint ezek a Szaúd-Arábiához köthető ügyletek nem csak pénzről szólnak, hanem befolyásról is és megjegyzik, hogy a vételár indokolatlanul meghaladja az EA tényleges értékét: a befektetők több mint 10 milliárd dollárral többet ajánlanak egy olyan vállalatért, amelynek részvényei fél évtizede stagnálnak egy kiszámíthatatlanul ingadozó iparágban.

Rátértek Jared Kushner zűrös hátterére és a szenátorok szerint az ő szerepe ebben az ügyletben felveti, hogy kizárólag azért vett-e részt a tranzakcióban, hogy biztosítsa a szövetségi kormány jóváhagyását. Felhívják rá a figyelmet, az EA hatalmas felhasználói bázissal rendelkezik és ezek mindegyike gyakorlatilag a szaúdi kormány rendelkezésére áll majd.
