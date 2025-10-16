Amerikai szenátorok szerint nemzetbiztonsági kockázat az EA szaúdi felvásárlása

Az Electronic Arts 55 milliárd dolláros (18 billió 275 millárd forint) konzorciumi felvásárlása nem kis felfordulást okozott: nem csak az alkalmazottak tartanak a hosszú távú kimeneteltől, de az amerikai kormány egyes tagjai is bizonytalanok az ügyben.

A felvásárlók között van Szaúd-Arábia állami befektetési alapja és Jared Kushner (Trump veje) befektetési cége, az Affinity Partners. Most Richard Blumenthal és Elizabeth Warren szenátorok Scott Bessent amerikai pénzügyminiszternek írt levelükben mélymiatt, amelyek a felvásárlásból származhatnak.Állításuk szerint ezek a Szaúd-Arábiához köthető ügyletek nem csak pénzről szólnak, hanem befolyásról is és megjegyzik, hogy a vételár indokolatlanul meghaladja az EA tényleges értékét: a befektetők több mint 10 milliárd dollárral többet ajánlanak egy olyan vállalatért, amelynek részvényei fél évtizede stagnálnak egy kiszámíthatatlanul ingadozó iparágban.Rátértek Jared Kushner zűrös hátterére és a szenátorok szerint az ő szerepe ebben az ügyletben felveti, hogy kizárólag azért vett-e részt a tranzakcióban, hogy biztosítsa a szövetségi kormány jóváhagyását. Felhívják rá a figyelmet, az EA hatalmas felhasználói bázissal rendelkezik és ezek mindegyike gyakorlatilag a szaúdi kormány rendelkezésére áll majd.