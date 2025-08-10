Nem kaptak projektet, leépítés jön a Tron: Catalyst és a Thomas Was Alone fejlesztőjénél

A Thomas Was Alone, a John Wick Hex és Tron: Catalyst című játékok mögött álló Bithell Games stúdió bejelentette, hogy létszámleépítést hajt végre, amely a teljes munkaidőben foglalkoztatottak többségét érinti.
 

A stúdió alapítója, Mike Bithell elmagyarázta, hogy a cég nem tudott új, nagyobb léptékű projektet szerezni, ami azt jelenti, hogy tizenegy álláshelyet kénytelenek megszüntetni. - Ez a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkatársaink többségét érinti - tette hozzá.

Kifejtette, ők is szembesültek azokkal a problémákkal, amelyek számos stúdió tavaly és idén a finanszírozás megtalálásában. Állítása szerint a gondokat már jelezte az alkalmazottaknak és a végkielégítésekkel együtt próbálják megkönnyíteni a távozást.

A Bithell tudatta, hogy a leépítés nem befolyásolja a meglévő, saját kiadású játékainak elérhetőségét és folyamatos támogatását.
muki

36 perce

Mindennapos sztori sajnos.

