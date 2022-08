Kiderült, mi lesz Hideo Kojima új játéka?

Az ismert videojátékos zseni, Hideo Kojima új projektjéről már rengeteg információ elhangzott korábban, többek között arról is volt szó, hogy a Death Stranding második része készülhet , ami továbbra sem kizárt, azonban egy másik projektéről is kaptunk egy adag új pletykát.

A Metal Gear Solid atyja ugyanis valószínűleg egy horror játékon dolgozik, ami Overdose címre hallgat, írta meg az ismert újságíró Tom Henderson. A megbízható szivárogtató, és újságíró szerint az új projektjének főszerepére a Death Strandingből, és a Volt egyszer egy Hollywoodból is ismerős Margaret Qualley-t kérte fel.Állítólag egy felvétel is létezik a játékból, ami az előbbi állítást erősíti meg, valamint az is szerepel benne, hogy. Mivel Kojima nagyon jó kapcsolatot tart fenn a Summer Game Fest arcával, Geoff Keighleyvel, így elképzelhető, hogy a japán videojáték művész az új projektjét itt fogja bemutatni a nagyérdeműnek, vagy mivel egy ideje pletykálják, hogy Kojima az Xboxszal dolgozik együtt, ezért még a Microsoft műsorán sem kizárt a megjelenése.