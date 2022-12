Készül az egeres kaland, a Ghost of a Tale folytatása, egy képet is kaptunk hozzá

Jó hírekkel szolgált nemrégiben 2018 egyik nagy indie meglepetésének, a Ghost of a Tale-nek az alkotója Twitteren, javában készül ugyanis az egeres lopakodós kaland folytatása, a Ghost of a Tale 2, amihez egy hangulatos képet is közzétett a fejlesztő.

A 2018-as év egyik nagy indie meglepetése volt a Ghost of a Tale, amit egyetlen embernek, Lionel Gallatnak köszönhettünk. A játékban egy kisegeret, Tilót kellett terelgetnünk egy középkori, különféle antropomorf állatok lakta világban, a lopakodásra kihegyezett kaland pedig mind a kritikusok, mind a játékosok elismerését elnyerte.A folytatással kapcsolatban eddig csak utalások voltak a készítő részéről, szerencsére nemrég, hogy javában készül a második epizód. A képen egerünk körözési plakátja látható, a környezet pedig nagyban hasonlít az első részre.Konkrét infókat sajnos nem tett közzé Lionel Gallat, annyi biztos, hogy a folytatás már nem a Unity-t használja majd, hanem a manapság kimondottan felkapott Unreal Engine 5 grafikus motort. Sajnos konkrét megjelenési dátumról és platformokról nem szól a fáma, bízunk benne, hogy hamarosan újabb infókkal szolgálhatunk majd Tiló legújabb kalandjáról.