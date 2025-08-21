Harminc év után jön a The Settlers 2 Amigára

A The Settlers sorozat 1993-ban indult és az eredeti játék kizárólag Amigára jelent meg, azonban a második rész nem érkezett meg rá, mert a fejlesztő Blue Byte Software (ma Ubisoft Blue Byte) úgy döntött, hogy a játékot MS-DOS-ra adja ki.

Zwei Legenden, endlich vereint! Die Siedler II erobert ab 18. Oktober den Amiga! Mit offizieller Lizenz von @UbisoftDE wurde es in einer Gold Edition mit historischem Feingefühl entwickelt.



Vorbestellbar auf unserer Homepage: https://t.co/5s9vD7eExf#Siedler2 #Amiga #Bluebyte pic.twitter.com/nhx2MQkUdo ? Look Behind You (@LookBehindYouDE) August 13, 2025

Most, harminc évvel később ez a probléma megoldódik a német Look Behind You kiadó jóvoltából, hiszen bejelentették, hogy a The Settlers 2: Gold Edition október 18-án jelenik meg Amigára. Ráadásul ez nem valami rajongói alkotás, hanem hivatalosan engedélyezett a Ubisoft által, amely a sorozat szellemi tulajdonjogait birtokolja.Steffen Hauser, az új verzió egyik fejlesztője elmondta, nem csak bebizonyítani szerették volna, hogy a The Settlers portolása technikailag lehetséges, hanem hogy rendesen Amigán is elérhető legyen úgy, ahogyan 1996-ban kellett volna lennie.Fontos tudni, hogy a The Settlers 2-t nem lehet bármilyen régi Amiga gépen játszani, ehhez egy komoly