Egy amerikai egyetemem történelmi tantárgy lesz a GTA

Tore Olsson tennessee-i történelemprofesszor a tavaszi szemeszterben fogja megtartani a kurzust, amelyen a Grand Theft Auto világát fogja felhasználni keretként egy komoly történelemórához, amely azt vizsgálja, hogy mi történt az Egyesült Államokban az elmúlt fél évszázadban.
A kurzus az ő Red Dead Redemption amerikai történelem kurzusának folytatása, ami Olssont jóformán videójáték-professzorrá teszi. Az IGN-nek kifejtette, 20 éves tapasztalata a kihívást jelentő tantárgyak tanításában (és négy éve a Red Dead-játékok során ilyen anyagokkal való munka) felkészítette arra, hogy megbirkózzon a GTA-hoz hasonló komplex popkultúra tanításának egyedi követelményeivel.
A GTA-val való játék nem feltétele a kurzuson való részvételnek és házi feladatként nem kell végigjátszani, ugyanakkor nem árt, ha az ember ismeri és Olsson maga is elmondja, hogy néha a játék bemutatásával kezdi az órát.