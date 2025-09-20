Egy amerikai egyetemem történelmi tantárgy lesz a GTA

Érdekes kurzusra készülnek a Tennessee Egyetemen jövőre: a Grand Theft America: Az Egyesült Államok története 1980-tól a GTA videójátékok tükrében című tantárgyat kínálják a hallgatóknak, vagyis egy valódi GTA történelemóra lesz.

Tore Olsson tennessee-i történelemprofesszor a tavaszi szemeszterben fogja megtartani a kurzust, amelyen a, amely azt vizsgálja, hogy mi történt az Egyesült Államokban az elmúlt fél évszázadban.A kurzus az ő Red Dead Redemption amerikai történelem kurzusának folytatása, ami Olssont jóformán videójáték-professzorrá teszi. Az IGN-nek kifejtette, 20 éves tapasztalata a kihívást jelentő tantárgyak tanításában (és négy éve a Red Dead-játékok során ilyen anyagokkal való munka) felkészítette arra, hogy megbirkózzon a GTA-hoz hasonló komplex popkultúra tanításának egyedi követelményeivel.A GTA-val való játék nem feltétele a kurzuson való részvételnek és házi feladatként nem kell végigjátszani, ugyanakkor nem árt, ha az ember ismeri és Olsson maga is elmondja, hogy néha a játék bemutatásával kezdi az órát.