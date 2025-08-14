Az Embracer az AI-technológiában látja a jövőt és további költségcsökkentést tervez

Az Embracer Group néhány éve felvásárolt egy rakás stúdiót (például THQ Nordic, Square Enix Montreal, Gearbox Entertainment) és utána elkezdte őket leépíteni, projekteket törölni, most pedig úgy tűnik, hogy tudják még fokozni.

Legfrissebb pénzügyi jelentésében az Embracer kijelentette, hogy meggyőződése szerint "az AI-technológiák kihasználása szerves részét képezi" üzleti tevékenységének és hozzátette, hogy az AI-t "egyre inkább támogató erőként" fogja használni, a hangsúlyt "az értékek felszabadítására és a margók bővítésére" helyezve.Ez egy elég durva elgondolás, ami lényegében azt jelenti, hogy a videójátékok egyre kevésbé szólnak művészi kifejezésről. Ha ez még nem lenne elég, a vállalat "célzottüzletágai" esetében.Ezt nem fejtették ki, de úgy tűnik, további stúdiók eladását vagy bezárását, további alkalmazottak elbocsátását, vagy mindkettőt tervezik.