Az Embracer az AI-technológiában látja a jövőt és további költségcsökkentést tervez

Legfrissebb pénzügyi jelentésében az Embracer kijelentette, hogy meggyőződése szerint "az AI-technológiák kihasználása szerves részét képezi" üzleti tevékenységének és hozzátette, hogy az AI-t "egyre inkább támogató erőként" fogja használni, a hangsúlyt "az értékek felszabadítására és a margók bővítésére" helyezve.
Ez egy elég durva elgondolás, ami lényegében azt jelenti, hogy a videójátékok egyre kevésbé szólnak művészi kifejezésről. Ha ez még nem lenne elég, a vállalat "célzott költségcsökkentési intézkedéseket" fog hozni a "gyengén teljesítő üzletágai" esetében.
Ezt nem fejtették ki, de úgy tűnik, további stúdiók eladását vagy bezárását, további alkalmazottak elbocsátását, vagy mindkettőt tervezik.