A Square Enix játékeladásai visszaestek, mégis nőtt a nyereségük

A Square Enix jelentéseit kategóriákba sorolja és minket a Digitális szórakozás érdekel, amely a HD játékok, MMO és okostelefonok/PC böngészők számára készült játékok területét fedi le. A június 30-ával végződő három hónapos negyedév nettó értékesítése ezen a területen 11 milliárd jennel (25,2 milliárd forint) csökkent az előző évhez képest.
Paradox módon a HD játékok területe valójában körülbelül 1 milliárd jennel több nyereséget termelt ebben a negyedévben, annak ellenére, hogy az eladások csökkentek, köszönhetően az "alacsonyabb fejlesztési költségek amortizációjának" és a kapcsolódó "reklámköltségek" csökkenésének.
A vállalat a költségcsökkentést úgy vitte véghez, hogy a játékfejlesztés terén a mennyiségről a minőségre próbál áttérni és törekszik a többplatformos kiadásokra - úgy tűnik, bejön ez a számítás.