A Square Enix játékeladásai visszaestek, mégis nőtt a nyereségük

2025. augusztus 10.
A Square Enix közzétette eredményjelentését a 2026-os pénzügyi év első negyedévéről, azaz 2025 áprilisától júniusáig: a játékok eladásai jelentősen visszaestek, ami nagyrészt annak köszönhető, hogy 2025 elején (és szinte egész évben) nem volt nagy dobásuk.
 

A Square Enix jelentéseit kategóriákba sorolja és minket a Digitális szórakozás érdekel, amely a HD játékok, MMO és okostelefonok/PC böngészők számára készült játékok területét fedi le. A június 30-ával végződő három hónapos negyedév nettó értékesítése ezen a területen 11 milliárd jennel (25,2 milliárd forint) csökkent az előző évhez képest.

Paradox módon a HD játékok területe valójában körülbelül 1 milliárd jennel több nyereséget termelt ebben a negyedévben, annak ellenére, hogy az eladások csökkentek, köszönhetően az "alacsonyabb fejlesztési költségek amortizációjának" és a kapcsolódó "reklámköltségek" csökkenésének.

A vállalat a költségcsökkentést úgy vitte véghez, hogy a játékfejlesztés terén a mennyiségről a minőségre próbál áttérni és törekszik a többplatformos kiadásokra - úgy tűnik, bejön ez a számítás.
