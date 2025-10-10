2027-ben jön a második Minecraft mozifilm

A Minecraft-univerzumban mindig vannak kiépítendő világok és karakterek, de Jared Hess és Chris Galletta forgatókönyve egyelőre titkos. A produceri feladatokat a Legendary Entertainmenttől Mary Parent és Cale Boyter látja el, valamint Roy Lee, Eric McLeod, Kayleen Walters, Torfi Frans Ólafsson és Jason Momoa.
Nem meglepő, hogy bejelentették a folytatást: az Egy Minecraft film rekordot döntő, 163 millió dolláros nyitóhétvégével debütált az USA-ban és azóta 424 millió dolláros bevételt ért el, ezzel 2025-ben az első helyet (!) szerezte meg az amerikai mozipénztáraknál.
Az adaptáció nem csak a tengerentúlon hasított: világszerte közel 1 milliárd dolláros bevétellel az Egy Minecraft film az év második legjövedelmezőbb filmje is lett.