2027-ben jön a második Minecraft mozifilm

A Warnernél már készül a Minecraft Movie 2, amelynek rendezője ismét Jared Hess lesz, aki a közel 1 milliárd dolláros bevételt hozó adaptáció folytatását rendezi és 2027 július 23-ra tűzték ki a premiert.

A Minecraft-univerzumban mindig vannak kiépítendő világok és karakterek, de Jared Hess és Chris Galletta. A produceri feladatokat a Legendary Entertainmenttől Mary Parent és Cale Boyter látja el, valamint Roy Lee, Eric McLeod, Kayleen Walters, Torfi Frans Ólafsson és Jason Momoa.Nem meglepő, hogy bejelentették a folytatást: az Egy Minecraft film rekordot döntő, 163 millió dolláros nyitóhétvégével debütált az USA-ban és azóta 424 millió dolláros bevételt ért el, ezzel 2025-ben az első helyet (!) szerezte meg az amerikai mozipénztáraknál.Az adaptáció nem csak a tengerentúlon hasított: világszerte közel 1 milliárd dolláros bevétellel az Egy Minecraft film az év második legjövedelmezőbb filmje is lett.