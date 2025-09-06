Zöld utat kapott az élőszereplős Life is Strange sorozat

A Variety érteülései szerint az Amazon Prime Video zöld utat adott a Life Is Strange élőszereplős tévésorozatnak, amelynek forgatókönyvét Charlie Covell (A ki***tt világ vége) írja, aki egyben a sorozat producere és showrunnerje is.

Dmitri M. Johnson, Mike Goldberg és Timothy I. Stevenson a Story Kitchen égisze alatt lesznek a sorozat producerei, amely a Square Enix, a Story Kitchen és a LuckyChap együttműködésében készül, az Amazon MGM Studios gyártásában.Johnson és Goldberg arról beszélt, a Story Kitchen szerint a Life is Strange több mint egy játék, ez egy kulturális mérföldkő és megtiszteltetés számukra, hogy ezt a népszerű történetet az Amazon MGM-hez vihetik.A szinopszis szerint: egy fotós tanuló, Max rájön, hogy vissza tudja tekerni az időt, miközben megmenti gyermekkori barátnőjét, Chloet. Miközben megpróbálja megérteni ezt az új képességét, a két barátnő egy másik diák rejtélyes eltűnését vizsgálja, és felfedezik városuk sötét oldalát.