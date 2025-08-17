Visszatér Cal Kestis, ezúttal LEGO Star Wars sorozatban láthatjuk

Két játék után (a harmadik úton van) Cal Kestis a Star Wars univerzum szerves részévé vált, a Jedi-franchise-on kívül azonban még nem láthattuk, ez változik meg jövő hónapban, amikor megjelenik a Rebuild The Galaxy - Pieces Of The Past című animációs LEGO sorozat.

A Rebuild The Galaxy sorozat folytatásáról szóló új részleteket a StarWars.com oldalon tették közzé, megerősítve, hogy a sorozatban számos híresség fog szerepelni Lego minifigurák formájában. Az univerzumban jól ismert nevek hosszú listáján szerepelfogja alakítani.Így ez lesz az első alkalom, hogy a színész a Star Wars Jedi: Fallen Order és a Star Wars Jedi: Survivor című játékokon kívül is megformálja Cal Kestist, még ha ezúttal csak szinkronra lesz szükség. Hogy milyen szerepet fog kapni a Lego kalandban, még nem ismert, de annyira fontos, hogy helyet kapott a poszteren.Monaghan 2023 őszén megerősítette , hogy dolgoznak a Jedi-franchise harmadik játékán, úgyhogy talán már arra a folytatásra sem kell sokat várnunk.

