Visszatér Cal Kestis, ezúttal LEGO Star Wars sorozatban láthatjuk

Két játék után (a harmadik úton van) Cal Kestis a Star Wars univerzum szerves részévé vált, a Jedi-franchise-on kívül azonban még nem láthattuk, ez változik meg jövő hónapban, amikor megjelenik a Rebuild The Galaxy - Pieces Of The Past című animációs LEGO sorozat.
 

A Rebuild The Galaxy sorozat folytatásáról szóló új részleteket a StarWars.com oldalon tették közzé, megerősítve, hogy a sorozatban számos híresség fog szerepelni Lego minifigurák formájában. Az univerzumban jól ismert nevek hosszú listáján szerepel Cameron Monaghan is, aki ismét Kestist fogja alakítani.

Így ez lesz az első alkalom, hogy a színész a Star Wars Jedi: Fallen Order és a Star Wars Jedi: Survivor című játékokon kívül is megformálja Cal Kestist, még ha ezúttal csak szinkronra lesz szükség. Hogy milyen szerepet fog kapni a Lego kalandban, még nem ismert, de annyira fontos, hogy helyet kapott a poszteren.

Monaghan 2023 őszén megerősítette, hogy dolgoznak a Jedi-franchise harmadik játékán, úgyhogy talán már arra a folytatásra sem kell sokat várnunk.

