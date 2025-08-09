Váratlanul elhagyta a Blizzardot Rod Fergusson

Nagy változások elé nézhet a Diablo és a Blizzard, hiszen Rod Fergusson ügyvezető igazgató bejelentette, hogy öt év után elhagyja a stúdiót, amelynek élén az ARPG sorozatot vezette, erről a saját oldalán írt.

After five years of driving the Diablo franchise forward with four big launches, it's time for me to step away from Blizzard/Microsoft, sword in hand, and see what's next. The teams are set up for success, with an exciting slate of releases ahead. I'm incredibly proud of what? pic.twitter.com/Fsh4gjmgVl — Rod Fergusson (@RodFergusson) August 8, 2025

Fergusson sem fejtette ki, pontosan miért távozik a Blizzardtól és a stúdió sem és persze a Microsoft sem adott magyarázatot. Azt azért talán biztosra vehetjük, hogy ez nem a Microsoft újabb költségcsökkentési terve, a vezető vélhetően maga döntött így.Fergusson nem rossz eredményekkel távozik a Blizzardtól: részt vett amegjelenésében, de a Gears of War 4 és 5, valamint a BioShock Infinite megjelenésében is közreműködött.A Blizzardnak nem lesz könnyű pótolni őt, bár a Diablo 4 folyamatosan kap új tartalmakat, most egy kis szünet következik. Adam Fletcher, a Blizzard közösségi és tartalommarketing igazgatója megerősítette, hogy a 10. szezonig (szeptember 23.) nem kapunk híreket a frissítésekről.