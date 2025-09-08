Valószínűleg hallani fogunk még a MachineGames Wolfenstein sorozatáról

2025. szeptember 08.
Az Indiana Jones and the Great Circle fejlesztője, a MachineGames jelenleg ugyan kedvenc régész-professzorunkra koncentrál, de nem felejtette el Wolfensteint sem, sőt, a stúdió vezetője, Jerk Gustafsson elmondása szerint szeretnének dolgozni a New Colossus folytatásán.
 

A Noclip által nemrég készített The Making of Wolfenstein című dokumentumfilmben Gustafsson elmondta, hogy a MachineGames mindig is egy trilógiát képzelt el a Wolfenstein-játékokból, amely lezárná BJ történetét.

Elárulta, amikor megtervezték a New Ordert, akkor már legalább BJ esetében megvolt a tervük, hogy mi fog történni a második és a harmadik részben. Hozzátette, ezt fontos elmondani, mert, - legalábbis reméli, - még nem végeztek a Wolfensteinnel, van egy történetük, amit el kell mesélni.

A Wolfenstein 2: The New Colossus némileg nyitott befejezéssel ért véget, míg a 2019-es spin-off, a Youngblood 20 évvel előreugrott a történetben és BJ Blazkowicz ikerlányaival foglalkozott - egy következő fővonalbeli játék sztorija nagy valószínűség szerint a kettő között lenne.

Nézd nagyban ezt a videót!



Moby Dick

1 órája és 7 perce

Remélem is.

