Újra egy Red Dead Redemption Remake pletyka kapott szárnyra

A Rockstar főz valamit a Red Dead Redemption nel a színfalak mögött, legalábbis a cím a napokban ismét új besorolást kapott Dél-Koreában, ami egy remasterről, vagy remakeről szóló pletykákat gerjesztett.

Kiszivárogtatók korábban azt állították, hogy a GTA IV és az Red Dead Redemption remasterek is fejlesztés alatt álltak, de ezeket állítólag a GTA The Trilogy: Definitive Edition gyenge fogadtatása miatt félretették. Most arra figyeltek fel, hogy a RDR weboldal domainjét május 26-án frissítették, ami egybeesik az új besorolással is.Tovább szítja a remake-pletykák tüzét ais, míg az eredeti játékban és az Undead Nightmareben csak a "realistic blood" szerepelt. A besorolásban egyébként az "NV" is szerepel, ami azt jelenti, hogy konzolra készül, nem PC-re. Zack Zwiezen újságíró, aki a GTA-trilógiáról is beszámolt annak bejelentése előtt, azt mondta, hogy "az RDR1 remaster nem halott, csak szünetet tart a GTA VI megjelenéséhez közelebb/utána".