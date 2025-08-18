Újabb trailert kapott Amon, a Borderlands 4 nehézfiúja

Amon háttértörténete a Borderlands 2-ből ismert Krieg the Psychóra emlékeztet és a legérdekesebb része talán az, hogy korábbi élete miatt jobban illett volna a sorozat egy másik címébe, különösen a Borderlands 3-ba.
Ugyanis hősünk egy szörnyeket imádó szektában nőtt fel és életét a csoportnak szentelte, amíg a szörnyek nem fordultak ellenük és elpusztítottak mindent. Az egyetlen túlélőként Amon megesküdött, hogy levadássza őket az egész galaxisban, de a keménysége ellenére a friss trailer egy érzelemdús történet mutat be róla.
A játékhoz kapcsolódó hír, hogy kiderült, a Switch 2 verzió nem fogja támogatni a split-screen co-op módot és szintén a korlátozások részét képezi a 30 FPS-es mód.