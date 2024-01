Újabb The Witcher 3 és Cyberpunk 2077 fejlesztő csatlakozott volt kollégáihoz

A veterán Mateusz Tomaszkiewicz (The Witcher 3: Wild Hunt, Cyberpunk 2077, Thronebreaker: The Witcher Tales) is csatlakozott a Rebel Wolves játékstúdióhoz mint kreatív igazgató, így újra korábbi CD Projekt Redes munkatársaival dolgozhat együtt.

szerepjátékon dolgozik 2022 februárja óta. Mateusz Tomaszkiewicz most elmondta, olyan világot akarnak létrehozni, amelyet fel akarunk fedezni és olyan történeteket szeretnének elmesélni, amelyek miatt érdekelnek majd a karakterek.A kreatív igazgató arról is beszélt, számos fantasztikus RPG létezik manapság, de a játékosok körében továbbra is él a vágy még több magával ragadó történetre. Ezért is örül, hogy csatlakozhatott sok régi baráthoz a Rebel Wolvesnál és a céljuk, hogy olyan RPG-t nyújtsanak, ameyet ők maguk is szívesen játszanának. Mi pedig alig várjuk!