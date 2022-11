Újabb író csatlakozott a Fable reboot munkálataihoz

Miközben az eddigi írók is megmaradtak a csapatban, a Playground Games bejelentette, hogy egy újabb tehetség csatlakozott a Fable reboot fejlesztési munkálataihoz, amiről maga az érintett is beszámolt.

Ő nem más, mint Andrew Walsh, akit, de több televíziós sorozatban is megmutatta már a tudását, most pedig itt az ideje, hogy a Fable-szériában is érvényesülhessen, amire nem első ízben kerül sor.Andrew ugyanis korábban már dolgozott Fable-játékon, egészen konkrétan a Fable Legends fűződik a nevéhez, amit kevesen tudnak, miután a projekt sajnálatos módon a kukában landolt, de remélhetőleg a Fable reboot szerencsésebb kimenetelű lesz.