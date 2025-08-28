Újabb elbocsátások a Crystal Dynamics-nél, de a Tomb Raider fejlesztését nem érintik

Ez a döntés nem volt könnyű, azonban szükséges volt, hogy biztosítsuk stúdiónk hosszú távú működését és alapvető kreatív prioritásainkat a folyamatosan változó piacon - írta indoklásában a stúdió. A Crystal Dynamics nem hozta nyilvánosságra, hogy hány embert bocsátottak el és milyen feladatkörük volt, de úgy tűnik, hogy a Perfect Dark törlésével áll kapcsolatban.
Hiszen röviddel a létszámleépítés hírének nyilvánosságra kerülése után Maja Öberg, a cég vezető művésze a BlueSky-on közzétette, hogy elvesztette állását, és hogy ő volt a Perfect Dark egyetlen növényzet-tervezője.
A Crystal Dynamics még hozzátette, hogy az új Tomb Raider játék fejlesztése nem érintett a döntés által - aminek a fejlesztésével kiszivárgott belső hírek szerint küzdenek, szóval továbbra sem olyan rózsás a helyzet.