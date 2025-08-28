Újabb elbocsátások a Crystal Dynamics-nél, de a Tomb Raider fejlesztését nem érintik

független
2025. augusztus 28.
30815
Botyi profilja, adatai
Botyi
Brutális leépítések történtek az idei évben is és bár a The Initiative bezárt, a Tomb Raider fejlesztésben segédkező Crystal Dynamics-ről nem érkezett hír, egészen mostanáig: bejelentették, hogy "változó üzleti körülmények" miatt számos alkalmazottját elbocsátotta.
 

Ez a döntés nem volt könnyű, azonban szükséges volt, hogy biztosítsuk stúdiónk hosszú távú működését és alapvető kreatív prioritásainkat a folyamatosan változó piacon - írta indoklásában a stúdió. A Crystal Dynamics nem hozta nyilvánosságra, hogy hány embert bocsátottak el és milyen feladatkörük volt, de úgy tűnik, hogy a Perfect Dark törlésével áll kapcsolatban.

Hiszen röviddel a létszámleépítés hírének nyilvánosságra kerülése után Maja Öberg, a cég vezető művésze a BlueSky-on közzétette, hogy elvesztette állását, és hogy ő volt a Perfect Dark egyetlen növényzet-tervezője.

A Crystal Dynamics még hozzátette, hogy az új Tomb Raider játék fejlesztése nem érintett a döntés által - aminek a fejlesztésével kiszivárgott belső hírek szerint küzdenek, szóval továbbra sem olyan rózsás a helyzet.

bezárt, a Tomb Raider fejlesztésben segédkező Crystal Dynamics-ről nem érkezett hír, egészen mostanáig: bejelentették, hogy "változó üzleti körülmények" miatt számos alkalmazottját elbocsátotta.'>
1 hozzászólás

Moby Dick

31 perce

Nyilván ha törölnek valamit, akkor az emberek sem kellenek majd.

válasz erre
 

kapcsolódó hírek, cikkek

A Crystal Dynamics nagyon szenved az új Tomb Raider-játékkal

A Crystal Dynamics nagyon szenved az új Tomb Raider-játékkal

Még az idén kapunk egy új Tomb Raider-játékot?

Még az idén kapunk egy új Tomb Raider-játékot?

A főellenfelekről szól a legújabb Tomb Raider IV-V-VI Remastered trailer

A főellenfelekről szól a legújabb Tomb Raider IV-V-VI Remastered trailer

legutóbbi hozzászólások
 

Mivel játszol PC-n?
686489 10

VS
Egér + bill
Kontroller
marco profiljaBotyi profilja