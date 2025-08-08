Törölték a Contrabandot, az Avalanche nyílt világú co-op akcióját

A hírek szerint az Xbox újabb nagy horderejű törlést hajtott végre, ezúttal a Contrabandról van szó, a Just Cause fejlesztőjének, az Avalanche Studiosnak a korábban bejelentett, nyílt világú akciójátékáról, amely egy kooperatív csempész élményt ígért volna.

A hír Jason Schreiertől származik, aki a játékipari újságírás legmegbízhatóbb bennfentes forrása és azt írta, ez az értesülés néhány héttel azután érkezett, hogy az Xbox több más nagy címét is törölte és több mint 9000 ember vesztette el az állását.A Contrabandot még 2021-ben jelentették be és jóformán 4 évnyi csend után repült a kukába, amelyet megerősítettek. Ugyanis röviddel azután, hogy híre ment a fejlesztés leállításának, az Avalanche Studios közleményt adott ki és elismerte a hír valódiságát.Ezzel együtt nyitva hagyta az ajtót a Contraband lehetséges jövője előtt, nem törölték, mondván csak szünetel az aktív fejlesztés, de mindannyian tudjuk, hogy ez mit jelent. Schreier hozzátette, az Xbox és Kojima közös projektje, az OD viszont fejlesztés alatt áll.