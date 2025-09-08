Több mint 200 játékkal jön az Atari kézi konzolja

Közel két évvel a bejelentés után az Atari kézi konzolja már majdnem itt van, a Gamestation Go nevű eszközt a retro hardverek specialistájával, a My Arcade-dal közösen hozták létre és több mint 200 klasszikus játékkal lesz ellátva és már előrendelhető.

Hasonlóan a januári újbóli bemutatásához, az új trailer a semmiből bukkant fel és közölte a megjelenés részleteit. Ennek értelmében a konzolés már előrendelhető (bár lehet, hogy kishazánkban ez később indul), az ára pedig nagyjából 60 ezer forint lesz.Nyilvánosságra hozták a Gamestation Go-n szereplő játékok egy részét is, köztük van a Pac-Man, az Asteroids: Recharged, a Missile Command, a Centipede: Recharged, a Jaleco és PIKO gyűjtemény. Biztosra vehetjük, hogy az Atarinak máshol is körül kellett néznie a konzol könyvtárának feltöltéséhez, mert bár sok ikonikus arcade játékot köszönhetünk nekik, de ez nem elég ahhoz, hogy egyedül kitöltsék a Gamestation Go-t.A nagy felbontású, hét hüvelykes színes kijelzőnek köszönhetően a régi Atari játékok, - amelyekkel évtizedekkel ezelőtt játszottunk, - jobbnak tűnnek, mint valaha, a HDMI-porttal pedig nagyobb képernyőn is élvezhetjük majd.

