Sajtóhírek szerint jövőre megjelenik az Assassin's Creed 4: Black Flag remake

2025. szeptember 17.
Egy új szivárgás számos új részletet árult el a régóta pletykált Assassin's Creed 4: Black Flag remakeről, ezek arra utalnak, hogy az állítólagos feldolgozásban sokkal több változás lesz, mint amire számítani lehet.
 

A francia Jeux Video Magazine új videójában azt állítják, hogy a játékmenet inkább hasonlítani fog a legújabb AC-címekben található RPG-formulához, amit a harcok és a szinthez igazodó felszerelés is tükröz. Állítólag a Ubisoft Anvil motorjának legújabb verzióját is használja, amelyet a Shadows-ban is alkalmaztak, és amelynek köszönhetően a hajó és a szárazföld között nem lesznek betöltési képernyők.

Ennek ellenére a Jeux Video Magazine úgy véli, hogy a térkép nem lesz nagyobb a remakeben, valamint az értesüléseik szerint a modernkori történetszálat kiveszik (nem mintha az eredeti Black Flagben különösebben jelentős szerepet játszott volna).

A Jeux Video Magazine szerint a játék megjelenése 2026 elejére várható, de ez még csúszhat 2026 végére is. Mint minden szivárogtatás esetében, ezt is a helyén kell kezelni, főleg hogy a Ubisoft egyébként még meg sem erősítette a remake létezését.

