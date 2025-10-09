Saját stúdiót alapítottak a The Elder Scrolls Online kirúgott fejlesztői

független
2025. október 09.
2519
Botyi profilja, adatai
Botyi
A Zenimax Media elbocsátott alkalmazottai összefogtak és létrehozták a Sackbird Studios nevű új, saját tulajdonukban lévő céget, amelynek tagjai korábban az The Elder Scrolls Online és a Project Blackbird című sci-fi MMO játékokon dolgoztak.
 

A stúdió új weboldala szerint több évre előre finanszírozott a pénzügyi helyzetük, így a fejlesztők befektetés nélkül is alkothatnak. Csapatuk jelenleg körülbelül tíz tapasztalt fejlesztőből áll és a Project Blackbird törlését a Sackbird megalakulásának katalizátoraként írják le.

Lee Ridout, a Sackbird vezérigazgatója elmondta, amikor törölték a Blackbirdöt, rájöttek, hogy a legjobb módja a szakma és a csapatuk védelmének az, ha létrehoznak egy stúdiót, ahol a kreatív függetlenség nem képezi tárgyalási alapot.

Még nem árultak el semmit az első projektjükről, de azt ígérik, hogy merész, karakterközpontú élményeket szeretnének létrehozni, mentesen a vállalati kompromisszumoktól.

nincs még hozzászólás

 

kapcsolódó hírek, cikkek

A ZeniMax Online MMORPG-jét imádta Phil Spencer, de így is törölték

A ZeniMax Online MMORPG-jét imádta Phil Spencer, de így is törölték

Törölte a ZeniMax Online a Blackbird MMORPG-t, lemondott a csapat elnöke is

Törölte a ZeniMax Online a Blackbird MMORPG-t, lemondott a csapat elnöke is

Izgalmas részletek derültek ki a Far Cry 7-ről

Izgalmas részletek derültek ki a Far Cry 7-ről

legutóbbi hozzászólások
 

Mivel játszol PC-n?
689228 11

VS
Egér + bill
Kontroller
Botyi profiljamarco profilja