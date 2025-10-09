Saját stúdiót alapítottak a The Elder Scrolls Online kirúgott fejlesztői

A stúdió új weboldala szerint több évre előre finanszírozott a pénzügyi helyzetük, így a fejlesztők befektetés nélkül is alkothatnak. Csapatuk jelenleg körülbelül tíz tapasztalt fejlesztőből áll és a Project Blackbird törlését a Sackbird megalakulásának katalizátoraként írják le.
Lee Ridout, a Sackbird vezérigazgatója elmondta, amikor törölték a Blackbirdöt, rájöttek, hogy a legjobb módja a szakma és a csapatuk védelmének az, ha létrehoznak egy stúdiót, ahol a kreatív függetlenség nem képezi tárgyalási alapot.
Még nem árultak el semmit az első projektjükről, de azt ígérik, hogy merész, karakterközpontú élményeket szeretnének létrehozni, mentesen a vállalati kompromisszumoktól.