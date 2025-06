Saját rádióállomást kaphat Drake a GTA 6-ban

Aki már ismeri egy ideje a GTA-sorozatot, az pontosan tudja, hogy mekkora szerepet kapnak a játékban a rádióállomások, és pontosan így lesz ez a GTA 6 -ban is, ahol nem kizárt, hogy újabb szintre emeli mindezt a Rockstar.

Jermaine Durpi, az ismert rapper és zenei producer szerint ugyanis, így ő válogatja ki az ott megjelenő zenéket, és Durpi talán éppen onnan tudja mindezt, mert Drake az ő egyik zenéjét is beválogatta rádióműsorába.Akárhogyan is, a GTA 6 -ban állítólag lesz egy rádióállomás, amely lehetőséget ad a zenészeknek arra, hogy még kiadatlan, saját zenéiket feltölthessék a játékba, így gyakorlatilag teljesen exkluzív dalok is megjelenhetnek majd benne.