Saját előfizetéses szolgáltatáson gondolkozik a Sega

Az 1990-es évek elején a Sega elindított egy online játékszolgáltatást a Sega Genesishez Sega Channel néven, amely sok szempontból a modern előfizetéses szolgáltatások előfutára volt, de 1998-ban, mindössze négy évvel az indulás után bezárták.

Most a Segánál ismét felmerült, hogy újra megpróbálkozzon az előfizetéses szolgáltatási modellel, derül ki a cég vezérigazgatójának, Shuji Utsumi a BBC-nek adott interjújából. Kijelentette, hogy aktívanötletét: "Gondolkodunk valamin és tárgyalunk valamiről, amit most nem hozhatunk nyilvánosságra".Tekintve, hogy milyen erős volt a kínálat az elmúlt években, a japán cég előfizetéses szolgáltatása szélesebb közönséget mozgathat meg, mint mondjuk az EA Play, vagy a Ubisoft+. Ráadásul a névsor veretes marad a közeljövőben is, hiszen állítólag már tervben van, illetve készül a Yakuza 9, a Persona 6 és a Sonic Frontiers 2, amelyek már a megjelenés napján jöhetnének a könyvtárba.