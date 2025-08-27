Rövid teaserrel jelentkezett a Return to Silent Hill mozifilm

Christophe Gans rendező visszatér a Silent Hill-sorozathoz egy vadonatúj filmmel, a Return to Silent Hill-lel, amelynek hivatalos teaser előzetese visszavisz bennünket a városba, a mozira egyébiránt januárig kell várnunk.
 

A Return to Silent Hill visszahozza a kultikus horror-sorozatot a mozivászonra, ez lesz a harmadik élőszereplős film, a 2006-os, szintén Gans rendezte Silent Hill és a 2012-es folytatás, az M.J. Bassett rendezte Silent Hill: Revelation után.

Gans Sandra Vo-Anh-nal és William Josef Schneiderrel közösen írta a forgatókönyvet az új filmhez, amelyben Jeremy Irvine alakítja Jamest, Hannah Emily Anderson pedig Mary Cranet. Gans nemrégiben azt mondta, a Return to Silent Hill egy olyan adaptáció lesz, amely nagy tisztelettel viszonyul egy igazi mestermű, a Konami Silent Hill 2 című játéka iránt.

Az új előzetesben James a kísérteties Silent Hill városába merészkedik és sötét folyosókon, egy égő épületben rohan, hogy elmeneküljön Pyramid Head elől.

