Politikai aggályok miatt törölték egy polgárháború után játszódó Assassin's Creed fejlesztését

Az Assassin's Creed sorozat az elmúlt közel 20 évben szinte a világ minden tájára elvitt minket, ugyanakkor a Ubisoft habozik az Egyesült Államok bemutatásával, az egyetlen, amelyben a főszereplőnk benne volt az a 2012-es harmadik játék.

Ez megváltozhatott volna, ugyanis a Game File friss értesülései szerint a Ubisoft egy, a polgárháború utáni Amerikában játszódó játékot fejlesztett, amely kifejezetten az 1860-as és '70-es évek időszakában játszódott.lett volna, aki csatlakozott az asszaszinokhoz és délre utazott, hogy megakadályozza a Ku Klux Klan terjeszkedését. Ezt a játékot soha nem fogjuk kipróbálni, a hírek szerint tavaly július körül törölték és ennek állítólag az egyik oka a Shadows főszereplőjének, Yasukenak, a fekete szamurájnak a bemutatását övező negatív visszhang volt.A Game File hozzátette, hogy ezt a rekonstrukciós korszakot bemutató Assassin's Creed játékot az Egyesült Államokban növekvő politikai feszültségek miatt törölték, "túl politikai volt egy túl instabil országban".