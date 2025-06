Októberben jön a Ninja Gaiden 4

Az Xbox Game Studios, a Team Ninja és a PlatinumGames bejelentették, hogy idén valóban megjelenhet majd a boltok polcain a Ninja Gaiden 4 , sőt már pontos dátumot is kijelöltek ebből a célból a legendás alkotáshoz.

Megtudtuk ugyanis, hogy, sőt mi több, a játék biztosan elérhető lesz majd a Game Pass-on keresztül is, bár azt nem tudjuk, hogy rögtön a premierkor vagy egy kicsit később.Egy dolog azonban biztos, a dátum mellett kaptunk egy kedvcsináló előzetest is a Ninja Gaiden 4 -ről, ami alapján a hack and slash akciójátékok, illetve a sorozat kedvelői garantáltan nem csalódnak majd a legújabb epizódban, hiszen tökéletesen hozza a korábbi részek vonalát.

