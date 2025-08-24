November elején jön a Syberia Remastered

Hivatalossá vált, hogy a Syberia Remastered november 6-án jelenik meg, és a digitális változat mellett egy limitált fizikai kiadásban is elérhető lesz a népszerű kalandjáték újragondolt változata, miközben az új trailer az eredeti és az átdolgozott verzió közötti különbségeket mutatja be.
 

A Microids és a Virtuallyz Gaming közös munkája során Benoit Sokal legendás point-and-click kalandját modern grafikával, felújított animációkkal és új felhasználói felülettel álmodták újra, de mindeközben megőrizték a történet érzelmi mélységét és művészi hangulatát. Ismét átélhetjük majd Kate Walker kalandjait, aki Hans Voralberg nyomába ered egy felejthetetlen utazás során.

A remaster része a Microids azon törekvésének, hogy régi klasszikusokat hozzon vissza modern formában, ahogy azt korábban az Amerzone: The Explorer's Legacy újrakiadásával is megtették. A mostani trailer látványosan érzékelteti, mennyire alaposan dolgozták át az eredeti 2002-es játékot, amely így egy új generáció számára is átélhetővé válik. A Syberia Remastered november 6-án érkezik PC-re, PS5-re és Xbox Series X/S-re.

Ronalddo

1 órája és 13 perce

De menő!!!!

