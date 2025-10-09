New Game+ módot és új befejezést kap az Indiana Jones and the Great Circle

A MachineGames a tizenötödik évfordulóját azzal ünnepli, hogy holnap frissítést hoz a tavaly megjelent Indiana Jones and the Great Circle höz, amely nem is olyan régen kapta meg az Order of Giants DLC-t.

A legnagyobb újdonság a New Game+ mód, amellyel átvihetjük a korábbi játékunkból az Adventure Bookokat, a fel nem használt Adventure Pointokat, a pénzt és a gyógyító flaskákat. Ráadásul, ha ebben a módban újra végigjátsszuk a kalandot, a stáblista után egy teljesen új befejezést láthatunk.Továbbá hozzáadták a kairói ruhát, amely Indy kabát nélküli megjelenéséből merített ihletet Az elveszett frigyláda fosztogatói című filmből. Egy kis extra opciót is kaptunk, hogy az új nyelvi beállításokkal a szinkronhangokat és a feliratokat tetszés szerint kombinálhatjuk.Xbox Series X/S-en, PC-n és PS5-ön.

Nézd nagyban ezt a videót!