New Game+ módot és új befejezést kap az Indiana Jones and the Great Circle

A legnagyobb újdonság a New Game+ mód, amellyel átvihetjük a korábbi játékunkból az Adventure Bookokat, a fel nem használt Adventure Pointokat, a pénzt és a gyógyító flaskákat. Ráadásul, ha ebben a módban újra végigjátsszuk a kalandot, a stáblista után egy teljesen új befejezést láthatunk.
Továbbá hozzáadták a kairói ruhát, amely Indy kabát nélküli megjelenéséből merített ihletet Az elveszett frigyláda fosztogatói című filmből. Egy kis extra opciót is kaptunk, hogy az új nyelvi beállításokkal a szinkronhangokat és a feliratokat tetszés szerint kombinálhatjuk.
A frissítés október 10-én lesz éles Xbox Series X/S-en, PC-n és PS5-ön.