New Game+ módot és új befejezést kap az Indiana Jones and the Great Circle

2025. október 09.
A MachineGames a tizenötödik évfordulóját azzal ünnepli, hogy holnap frissítést hoz a tavaly megjelent Indiana Jones and the Great Circlehöz, amely nem is olyan régen kapta meg az Order of Giants DLC-t.
 

A legnagyobb újdonság a New Game+ mód, amellyel átvihetjük a korábbi játékunkból az Adventure Bookokat, a fel nem használt Adventure Pointokat, a pénzt és a gyógyító flaskákat. Ráadásul, ha ebben a módban újra végigjátsszuk a kalandot, a stáblista után egy teljesen új befejezést láthatunk.

Továbbá hozzáadták a kairói ruhát, amely Indy kabát nélküli megjelenéséből merített ihletet Az elveszett frigyláda fosztogatói című filmből. Egy kis extra opciót is kaptunk, hogy az új nyelvi beállításokkal a szinkronhangokat és a feliratokat tetszés szerint kombinálhatjuk.

A frissítés október 10-én lesz éles Xbox Series X/S-en, PC-n és PS5-ön.

