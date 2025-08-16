Mozis adaptációt kaphat a The Last Guardian

A Sony több tévésorozatot és filmet is kiadott népszerű franchise-ai alapján a The Last of Ustól kezdve az Until Dawn-ig, ez a tendencia pedig úgy tűnik folytatódik, hiszen egy bennfentes szerint mozi készülhet a The Last Guardianból.
 

A videójátékok bennfentese, DanielRPK szerint a Sony Pictures és a PlayStation Productions filmadaptációt készít Fumito Ueda PS4-es akció-kalandjátékából, a The Last Guardianból. A projektről nincs további információ, ami arra utalhat, hogy a film még a fejlesztés korai szakaszában lehet.

A 2016-ban megjelent játék egy furcsa és misztikus helyen játszódik, ahol egy fiatal fiú rátalál egy óriás kutyaszerű lényre, Tricora, akivel mély kötelék alakul ki közöttük, miközben átkelnek a veszélyekkel teli világon - akkori tesztünkben 7,5-öt adtunk rá.

A filmadaptáció csatlakozna a PlayStation Productions többi alkotásához, jelenleg fut a Twisted Metal második évada és tavasszal mutatták be az Until Dawn mozit.
