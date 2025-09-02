Megvizsgálják, kaphat-e osztott képernyős co-opot a Helldivers 2

Az online többjátékos címek világában az otthoni, osztott képernyős kooperatív játék egyre inkább kiszorult, kevés cím kínál ilyen élményt, bár vannak jelei egy lehetséges visszatérésnek, messze vagyunk ennek a funkciónak a fénykorától.

Az egyik játék, amely alkalmas lenne az osztott képernyős co-opra, az a Helldivers 2 , az Arrowhead Studios live service lövöldéje, ami már nem csak PC-n és PS5-ön, hanem Xbox Series X/S-en is elérhető. Most kiderült, hogy van esély egy otthoni co-op módra, legalábbis foglalkoznak vele.Az Arrowhead Studios vezérigazgatója, Shams Jorjani a Discordon válaszolt egy kérdésre, hogy a játék valaha is kap-e osztott képernyőt, különösen a lövölde népszerűségének fényében. Jorjani azt írta, technikailag megvalósítható, de nem tudja, hogy ez egy olyan funkció-e, amit aMivel a megvizsgálandó listán szerepel, lehet, hogy végül úgy döntenek, hogy nem valósítják meg és nem is kerül szóba többet, de ki tudja? Talán ha elég nagy lesz az igény, akkor bekerül a játékba.