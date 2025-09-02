Megvizsgálják, kaphat-e osztott képernyős co-opot a Helldivers 2

pc
ps5
xboxsx
2025. szeptember 02.
30111
Botyi profilja, adatai
Botyi
Az online többjátékos címek világában az otthoni, osztott képernyős kooperatív játék egyre inkább kiszorult, kevés cím kínál ilyen élményt, bár vannak jelei egy lehetséges visszatérésnek, messze vagyunk ennek a funkciónak a fénykorától.
 

Az egyik játék, amely alkalmas lenne az osztott képernyős co-opra, az a Helldivers 2, az Arrowhead Studios live service lövöldéje, ami már nem csak PC-n és PS5-ön, hanem Xbox Series X/S-en is elérhető. Most kiderült, hogy van esély egy otthoni co-op módra, legalábbis foglalkoznak vele.

Az Arrowhead Studios vezérigazgatója, Shams Jorjani a Discordon válaszolt egy kérdésre, hogy a játék valaha is kap-e osztott képernyőt, különösen a lövölde népszerűségének fényében. Jorjani azt írta, technikailag megvalósítható, de nem tudja, hogy ez egy olyan funkció-e, amit a játékosok valóban szeretnének-e, de megvizsgálják.

Mivel a megvizsgálandó listán szerepel, lehet, hogy végül úgy döntenek, hogy nem valósítják meg és nem is kerül szóba többet, de ki tudja? Talán ha elég nagy lesz az igény, akkor bekerül a játékba.
nincs még hozzászólás

Helldivers 2
15.500 Ft-tól
kövesd a játékot!
 

kapcsolódó hírek, cikkek

Jövő héten egy új idegen világba visz a Helldivers 2 nagy frissítése

Jövő héten egy új idegen világba visz a Helldivers 2 nagy frissítése

Friss traileren az Xboxra készülő Helldivers 2

Friss traileren az Xboxra készülő Helldivers 2

Megvan, mikor jön Xboxra a Helldivers 2

Megvan, mikor jön Xboxra a Helldivers 2

legutóbbi hozzászólások
 

Mivel játszol PC-n?
686808 10

VS
Egér + bill
Kontroller
marco profiljaBotyi profilja