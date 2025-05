Mégis van remény a The Last of Us Part 3-ra

Úgy tűnik, hogy képtelen eldönteni a Naughty Dog csapata, mit tegyen a The Last of Us-sorozattal, hiszen egyszer teljesen kizárják a folytatást, máskor pedig felcsillantják a reményt, mint ahogyan most is történt.

Neil Druckmann, a Naughty Dog főnöke ugyanis miután pár hónappal ezelőtt gyakorlatilag kizárta, hogy elkészülhet egy harmadik játék, a Sacred Symbols podcastban emberünk most már arról beszélt, hogy, sőt elképzelése is van arról, hogy merre haladhatnak benne tovább a dolgok.Abban azonban Druckmann is biztos, hogy a The Last of Us Part 3 csak és kizárólag akkor valósulhat meg, ha biztosított, hogy egy kiváló minőségű terméket tudnak leszállítani, és nem kell sietniük vagy kompromisszumokat kötniük a megvalósítás során.