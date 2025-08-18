Megérkeztek a Fallout 2. évad első hivatalos képei

A Bethesda Game Studios videojátékán alapuló Fallout sorozat második évada a tervek szerint decemberben fog megjelenni, de egyelőre pontos dátumot nem lehet tudni - és még előzetes sem érkezett. Első körben néhány jelenetfotót fedett fel a stúdió, melyen a jól ismert karakterek tűnnek fel.
A 2. évad az 1. évad epikus fináléja után veszi fel a fonalat, és a nézőket a Mojave pusztaságán keresztül a poszt-apokaliptikus New Vegas városába kalauzolja el. A Fallout folytatásában mindhárom főszereplő, azaz Lucy MacLean (Ella Purnell), a ghoul (Walton Goggins) és Maximus (Aaron Moten) is visszatérnek. A képeken feltűnik a Lucky 38 kaszinó fényei, ami sok rajongó számára lesz ismerős.