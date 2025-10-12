Még ki se jött a Mortal Kombat 2, de már megerősítették a harmadik filmet

Slater maga is megerősítette a hírt a New York Comic-Con egyik beszélgetése során, valamint a Deadline is megtudta, hogy a New Line már készül a franchise bővítésére.
A New Line-os és a Warner Brosos barátaink annyira elégedettek ezzel a filmmel, annyira izgatottak, annyira meg vannak győződve arról, hogy hatalmas rajongói tábor várja, hogy máris felkértek, hogy kezdjem el írni a következő részt - jelentette be Slater.
A Mortal Kombat 2 október 24-én került volna a mozikba, de elhalasztották, 2026. május 15-re, bár a tesztvetítések állítólag "erős" reakciókat váltottak ki, de a döntés mögött valószínűleg az októberben zsúfolt moziprogram áll.
