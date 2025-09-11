Még évekre van a premiertől a BioShock mozifilm

Roy Lee, a Netflix BioShock-adaptációjának producere megerősítette, hogy a film még mindig készül és minden bizonnyal az első játék alapján fog készülni - ez újdonság, mert korábban nem közölték, hogy a BioShock mely részét fogják adaptálni.
 

Lee ezt az információt a The Directnek árulta el a közelgő Stephen King-adaptáció, A hosszú menetelés sajtótájékoztatóján, hozzátéve, hogy a Netflix azt akarja, hogy mindent titokban tartsanak, ami magyarázatot ad a filmmel kapcsolatos hírek hiányára.

Sajnálatos módon valószínűleg még több évet kell várnunk a BioShock film megjelenésére, mivel a rendező Francis Lawrencenek először az Éhezők viadala-filmekhez fűződő kötelezettségeit kell teljesítenie, mielőtt a forgatás megkezdődhetne.

Lee elmondása szerint a forgatókönyv kidolgozás alatt áll és csak arra várnak, hogy Lawrence szabad legyen.
