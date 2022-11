Máris elkészült a Warhammer-univerzum karácsonyi üdvözlete

Bár közel sem csak a játékipart bombázza újdonságokkal minden évben a Warhammer univerzum, azért rengeteg embernek még mindig a különféle videojátékok jutnak eszébe, ha szóba kerül ez a világ, ezért ennek a videónak is itt a helye.

Történt ugyanis, hogy a Warhammer univerzumból máris megérkezett az aktuális karácsonyi köszöntő, méghozzá nem is akármilyen, hiszenaz egyik legismertebb karácsonyi nóta alapján.A The Godd Rocker - Ere We Go ráadásul egy nagyszerű animációs filmecskét is kapott, mint videoklip, melynek főszereplője egy új Goff Rocker, akiből természetesen ismét ünnepi figura is készült azok számára, akik szeretik megvásárolni a limitáltkiadású Warhammer holmikat.

Nézd nagyban ezt a videót!