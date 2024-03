Március 21-én érkezik az Ikonei Island: An Earthlock Adventure

Ezen hónap végén, pontosabban március 21-én jelenik meg a Ikonei Island: An Earthlock Adventure címen futó alkotás, amely egy mesés kalandra invitálja a játékosokat, ahol a sziget szépségének felfedezése lesz a cél.

A hamarosan elérhető produktum, PC-n kilépett a korai hozzáférésből, most azonban tiszteletét teszi a konzolokon is, így a Playstation 4, Playstation 5, Xbox One és Xbox Series X/s tulajdonosok is részesei lehetnek ennek a varázslatos utazásnak. A fejlesztők és a kiadó is ezen platformokon felül egy Nintendo Switches kiadást is tervez, de ennek pontos megjelenési dátumáról egyelőre még nem esett szó., a feladatunk pedig különféle kincsek felfedezésén kívül az egzotikus lények megszelídítése és ápolása lesz. Természetesen összetalálkozunk majd olyan teremtményekkel is, akik mindenféle kedves gesztus ellenére is ránk támadnak majd, ezekkel sajnos a csetepaté pedig elkerülhetetlenné válik.A nap végén, ha minden ilyen teendővel végeztünk, akkor pedig a megszerzett nyersanyagainkat felhasználva építhetjük ki a kis házikónkat, vagy akár kisebb "birodalmunkat". A hamarosan megjelenő "gameszkóhoz" érkezett egy pofás kedvcsináló is, amit lentebb tekinthettek meg.

Nézd nagyban ezt a videót!