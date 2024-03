Már 16 milliónál járnak az It Takes Two eladásai

Mivel egy hétköznapinak közel sem nevezhető videojáték volt, már a kezdetekben is sikerre ítélt projektként tartottuk számon az It Takes Two -t, és a kooperatív kaland kapcsán magabiztosan bejöttek a számításaink.

Mi sem bizonyítja ezt jobban más, minthogy, ami egy új sorozat első epizódjától különösen nagyszerű teljesítménynek nevezhető, sőt érdemes itt még kiemelni azt is, hogy milyen intenzitással pörögnek még mindig az eladások.A készítők ugyanis tavaly februárban jelentették be, hogy az It Takes Two elérte a 10 milliós példányszámot, azaz alig egyetlen év alatt újabb 6 milliót sikerült ehhez hozzátenni PC-n, PS4-en, PS5-ön, Xbox One-on, Xbox Series X/S-en és Nintendo Switch-en egyaránt.