Lóversennyel bővült a Kingdom Come: Deliverance II

Megérkezett az első fizetős DLC csomag a Kingdom Come: Deliverance II -höz, és vele együtt rögtön egy kis meglepetést is kaptak a rajongók, lévén jött egy ingyenes frissítés is, amit mindenki korlátlanul élvezhet majd.

Az ingyenes frissítés részeként ugyanis, sőt rögtön többféle versennyel, hiszen a klasszikus sebességen alapuló megmérettetések mellett még lovasíjász versenyek is várják a rajongókat, ha feltelepítik az aktuális frissítést.Az új lóverseny-küldetéseket Trosky régióban, a Nomád táborban érhetjük majd el, sőt mi több, három extra küldetés is kapcsolódik ehhez a tevékenységhez, így ha már a végére értünk vagy tetszik a téma, érdemes újra elővenni a Kingdom Come: Deliverance II -t.