Livestreammel készül a Bethesda a Fallout Dayre

A Fallout Day, a Fallout világának szentelt ünnepnap hamarosan itt van és a Bethesda bejelentette, hogy egy különleges élő közvetítéssel készülnek, amelyben hírekkel, meglepetésekkel és ünnepi programokkal várják a nézőket.
 

A Fallout Day egybeesik a franchiseban a nukleáris háború kezdetének napjával, amikor a robbanófejek becsapódtak, azaz 2077. október 23. Az ünnepi esemény idén is visszatér és mint mindig, ennek napja október 23.

A Bethesda csapata idén bejelentett egy livestreamet, egyébként ezt követi a Fallout For Hope jótékonysági esemény. A Fallout Dayen már hagyomány, hogy lesznek Fallout 76-hoz kapcsolódó események és tartalmak, de talán várhatjuk az Amazon Fallout sorozat 2. évadának részleteit is, amely 2025. december 17-én debütál.

A rajongók visszajelzései alapján lenne igény Fallout játékra Switch-re, Switch 2-re, de a pletykált Fallout 3 Remaster teaseréről, vagy bejelentéséről is spekulálnak.

