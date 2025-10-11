Livestreammel készül a Bethesda a Fallout Dayre

A Fallout Day, a Fallout világának szentelt ünnepnap hamarosan itt van és a Bethesda bejelentette, hogy egy különleges élő közvetítéssel készülnek, amelyben hírekkel, meglepetésekkel és ünnepi programokkal várják a nézőket.

???? Save the date! Our annual #FalloutDay Broadcast will be streaming live on October 23 at 1pm ET, with the FalloutforHope post-show immediately following.



Tune in for the latest news about our existing Fallout games, community celebrations, and upcoming fan events! pic.twitter.com/hOSbioXena ? Fallout (@Fallout) October 8, 2025