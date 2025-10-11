Livestreammel készül a Bethesda a Fallout Dayre

A Fallout Day egybeesik a franchiseban a nukleáris háború kezdetének napjával, amikor a robbanófejek becsapódtak, azaz 2077. október 23. Az ünnepi esemény idén is visszatér és mint mindig, ennek napja október 23.
A Bethesda csapata idén bejelentett egy livestreamet, egyébként ezt követi a Fallout For Hope jótékonysági esemény. A Fallout Dayen már hagyomány, hogy lesznek Fallout 76-hoz kapcsolódó események és tartalmak, de talán várhatjuk az Amazon Fallout sorozat 2. évadának részleteit is, amely 2025. december 17-én debütál.
A rajongók visszajelzései alapján lenne igény Fallout játékra Switch-re, Switch 2-re, de a pletykált Fallout 3 Remaster teaseréről, vagy bejelentéséről is spekulálnak.
???? Save the date! Our annual #FalloutDay Broadcast will be streaming live on October 23 at 1pm ET, with the FalloutforHope post-show immediately following.? Fallout (@Fallout) October 8, 2025
Tune in for the latest news about our existing Fallout games, community celebrations, and upcoming fan events! pic.twitter.com/hOSbioXena