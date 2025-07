Live service DC-játékot készítenek a Batman: Arkham Origins fejlesztői is

Bár sorra buknak el a live service játékok, mégis egyre többen gondolják úgy, hogy ők lehetnek a következő nagyágyúk a sorban, így például a Batman: Arkham Origins fejlesztői is, akik állítólag ilyen alkotás munkálataiba kezdtek.

Sőt mi több, egészen pontosan egy live service DC-játékba, amivel a Rocksteady már megpróbálkozott, csúnyán bele is törött a bicskájuk, de most a WB Montreal is kipróbálja a dolgot - noha hivatalos bejelentésünk még nincs, csak egy álláshirdetés alapján tudunk következtetni erre.A csapat ugyanis, ami nyilván nem jelenti azt, hogy egy újabb Suicide Squad készül, és már a megjelenéskor halálra lesz ítélve, de azért vannak fenntartásaink a témában, bármi is legyen az.